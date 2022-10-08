UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зерновий коридор": ще 7 суден вийшли з одеських портів до країн Азії та Європи

Фото: з портів Одеської області ще сім суден з зерном (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 8 жовтня, з одеських портів вийшли ще сім суден з 172,6 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури у Facebook.

З порту ️"Південний" вирушив балкер CORNELIA M з 60 тисячами тонн української пшениці до В’єтнаму. Від причалів Одеського порту вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту ️"Чорноморськ" - балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO.

Повідомляється, що з моменту виходу першого судна з українським зерном було експортовано 6,6 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Вчора з України вийшли ще три судна, які доставлять продовольство до Ефіопії, а також країн Азії та Європи.

А в четвер з портів Одеської області вийшов караван із шести суден з 115,5 тисячами тонн агропродукції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесапродовольственный кризис