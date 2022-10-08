RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зерновой коридор": еще 7 судов вышли из одесских портов в страны Азии и Европы

Фото: из портов Одесской области еще семь судов с зерном (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 8 октября, из одесских портов вышли еще семь судов с 172,6 тысясами тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Из порта "Южный" отправился балкер CORNELIA M с 60 тысячами тонн украинской пшеницы во Вьетнам. От причалов Одесского порта вышли суда SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта "Черноморск" - балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO.

Сообщается, что с момента выхода первого судна с украинским зерном было экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Вчера из Украины вышли еще три судна, которые доставят продовольствие в Эфиопию, а также страны Азии и Европы.

А в четверг из портов Одесской области вышел караван из шести судов со 115,5 тысячами тонн агропродукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессапродовольственный кризис