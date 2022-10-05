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З портів Одеси вийшов черговий караван із українським продовольством

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Одеса, Середа 05 жовтня 2022 12:23
З портів Одеси вийшов черговий караван із українським продовольством Фото: з портів Одеси вийшов черговий караван із українським продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З портів Одеси 5 жовтня вийшов черговий караван із шести суден з українським продовольством. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Фото: караван із українським продовольством, що вийшов у море 5 жовтня (facebook.com/MinInfra.UA)

"5 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшло 6 суден із 115,5 тисяч тонн агропродукції, яка буде направлена ​​до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Серед суден, що вийшли в море, - балкер ZHE HAI 505, який доставить 28,5 тисяч тонн пшениці до Алжиру.

Зазначається, що з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тисяч тонн української пшениці.

При цьому з моменту запуску "зернового коридору" з українських портів вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн української агропродукції.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що не може передбачити, чи буде продовжено укладену за посередництва ООН і Туреччини угоду щодо експорту зерна через Чорне море.

Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

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