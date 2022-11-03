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Зерновий коридор. З одеських портів сьогодні вийшло ще сім суден

Фото: з портів України сьогодні вийшло 7 суден з зерном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

З портів Одеської області сьогодні вийшли ще сім суден з українським зерном. Продукція прямує до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури в Facebook.

Сьогодні Україна відправила 290 тисяч тонн продукції. Зокрема, судно ESENTEPE, що вийшло з українського порту, транспортує 29 тисяч тонн насіння соняшника до Оману, а KEY KNIGHT - 67 тисяч тонн кукурудзи для Китаю.

З 1 серпня Україна експортувала 10 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

"В жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40%, якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня російська влада заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито "атаку" на Чорноморський флот у Севастополі.

Проте вчора президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору".

Сьогодні у Туреччині заявили, що "зерновий коридор", а отже й експорт України, стабілізувався.

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