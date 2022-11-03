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У Туреччині заявили про стабільну роботу "зернового коридору"

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Анкара, Четвер 03 листопада 2022 08:39
У Туреччині заявили про стабільну роботу "зернового коридору" Фото: у Туреччині заявили про стабілізацію "зернового коридору" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Робота "зернового коридору" та експорт продовольства з України морем стабілізувалися.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Habertürk.

"О 12:00 середу роботу механізму вивезення зерна було вирішено відновити. Робота морського коридору повністю нормалізована. Його функціонування продовжується, це гуманітарна місія", - заявив він.

При цьому міністр розповів, що після зриву Росією "зернової угоди" він вів переговори з українською стороною та головою російського Міноборони Сергієм Шойгу.

"Ми знову поговорили з нашими українськими колегами, і вони дали деякі запевнення. Ми передали це пану Шойгу", - уточнив Акар.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" нібито через "атаку" України на Чорноморський флот у Севастополі.

Учора президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору". Пізніше Росія підтвердила, що свою участь у "зерновій угоді".

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