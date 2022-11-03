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Зерновой коридор. Из одесских портов сегодня вышли еще семь судов

Фото: из портов Украины сегодня вышло 7 судов с зерном (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из портов Одесской области сегодня вышли еще семь судов с украинским зерном. Продукция направляется в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook.

Сегодня Украина отправила 290 тысяч тонн продукции. В частности, судно ESENTEPE, вышедшее из украинского порта, транспортирует 29 тысяч тонн семян подсолнечника в Оман, а KEY KNIGHT - 67 тысяч тонн кукурузы для Китая.

С 1 августа Украина экспортировала 10 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

"В октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекцию в Босфоре", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября российские власти заявили о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы "атаки" на Черноморский флот в Севастополе.

Однако вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора"

Сегодня в Турции заявили, что "зерновой коридор", а значит и экспорт Украины, стабилизировался.

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