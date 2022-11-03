Зерновой коридор. Из одесских портов сегодня вышли еще семь судов

Сегодня Украина отправила 290 тысяч тонн продукции. В частности, судно ESENTEPE, вышедшее из украинского порта, транспортирует 29 тысяч тонн семян подсолнечника в Оман, а KEY KNIGHT - 67 тысяч тонн кукурузы для Китая.

С 1 августа Украина экспортировала 10 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

"В октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекцию в Босфоре", - говорится в сообщении.