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Голова Міноборони Туреччини обговорив з Шойгу вихід РФ з "зернової угоди": перші деталі

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 19:02
Голова Міноборони Туреччини обговорив з Шойгу вихід РФ з "зернової угоди": перші деталі Фото: Хулусі Акар, голова Міноборони Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову з російським колегою Сергієм Шойгу. Головною темою обговорень став вихід Росії з "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Туреччини.

За інформацією відомства, під час розмови з Шойгу Акар підкреслив велике значення продовження "зернової угоди", яка "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".

"Очікуємо на перегляд рішення про призупинення ініціативи з експорту зерна, яка є суто людською діяльністю і має бути відокремлена від конфліктних ситуацій", - наводить Міноборони слова Акара.

Зазначимо, про заплановану розмову між міністрами стало відомо ще сьогодні, 31 жовтня, вдень.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

При цьому ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден "зерновим коридором" і попередили про це Росію.

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