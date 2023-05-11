"Зернова угода": Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися продовжити переговори

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Додамо, переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини та Росії щодо продовження "зернової угоди" були заплановані на 5 травня, але їх перенесли.

Додамо, як нещодавно заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці.

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