"Зерновое соглашение": Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить переговоры

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Отметим, что переговоры заместителей министров обороны Украины, Турции и России по продлению "зернового соглашения" были запланированы на 5 мая, но их перенесли.

Как недавно заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "зерновое соглашение" могут продлить еще на два месяца.

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