RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зерновое соглашение": Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить переговоры

Фото: Минобороны Турции заявило о продолжении переговоров по "зерновому соглашению" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина, Турция, ООН и Россия договорились продолжить переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время. Турецкая сторона объявила об этом по итогам сегодняшней встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Отметим, что переговоры заместителей министров обороны Украины, Турции и России по продлению "зернового соглашения" были запланированы на 5 мая, но их перенесли.

Как недавно заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "зерновое соглашение" могут продлить еще на два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская Федерациязерновой коридорТурция