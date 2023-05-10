У Стамбулі обговорюють продовження "зернової угоди" на два місяці, - глава МЗС Туреччини
На зустрічі заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі обговорюється продовження "зернової угоди" на два місяці.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah, про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі зосереджена на продовженні чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці", - сказав Чавушоглу.
Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, у тому числі евакуацію деяких кораблів під прапором Туреччини та подробиці продовження "зернової угоди", а також її важливість для сприяння стабільності в Африці.
Tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz adına toplantıda Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet… pic.twitter.com/IyEBIpNoKc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2023
Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди". Вони триватимуть два дні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.