У Стамбулі обговорюють продовження "зернової угоди" на два місяці, - глава МЗС Туреччини

На зустрічі заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі обговорюється продовження "зернової угоди" на два місяці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah , про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії, України та ООН у Стамбулі зосереджена на продовженні чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці", - сказав Чавушоглу.

Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, у тому числі евакуацію деяких кораблів під прапором Туреччини та подробиці продовження "зернової угоди", а також її важливість для сприяння стабільності в Африці.