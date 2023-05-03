Зернова угода: Анкара анонсувала зустріч делегацій України, РФ і Туреччини
В Стамбулі на 5 травня заплановані переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч пройде на рівні заступників міністрів оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Туреччини Хулусі Акара, якого цитує A Haber.
"5 травня у п'ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди", - заявив Акар.
За його словами, сторони готові продовжити термін дії домовленостей.
"Ми хочемо, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем. Тому що вона дуже важлива для країн, які цього потребують, а також для регіонального миру та стабільності. У цьому контексті ми можемо сказати, що сторони готові продовжити термін угоди", - додав Акар.
Нагадаємо, як писало Reuters з посиланням на високопоставленого українського чиновника, переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на сьогодні, 3 травня.
Варто зазначити, що у рамках цієї угоди Україна не веде прямих перемовин з Росією.
Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті своєю чергою ведуть окремі перемовини з РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.