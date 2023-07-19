"Зернова угода": Туреччина навряд чи стане супроводжувати судна, як просить Україна, - Bloomberg

Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", вона відкликала гарантії безпеки судноплавства.

Генеральний директор HarvEast Holding Дмитро Скорняков вважає, що головним завданням для України зараз є підтримка Туреччину. Він припустив, що військовий супровід з боку Туреччини може бути використаний для суден, що заходять і виходять з українських портів.

При цьому чиновник, знайомий з цим питанням, у коментарі виданню зазначив, що це був би дуже ризикований крок для Туреччини, і країна навряд чи візьме в цьому участь. Він додав, що Туреччина не буде ризикувати своїми кораблями, щоб допомогти суднам з України, і замість цього вона зосереджена на перезапуску угоди за участю Росії.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня Росія заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому зауважимо, що країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". Росія блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

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