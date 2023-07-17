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"Зернова угода". Франція закликала РФ припинити шантаж продовольчої безпеки світу

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Понеділок 17 липня 2023 22:22
"Зернова угода". Франція закликала РФ припинити шантаж продовольчої безпеки світу Фото: Франція закликала РФ припинити шантаж продовольчої безпеки світу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція засуджує припинення Росією своєї участі в Чорноморській зерновій ініціативі. Росія несе повну відповідальність за блокування судноплавства в цьому морському районі та незаконну блокаду українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Франції.

"Росія повинна припинити шантаж продовольчої безпеки світу і скасувати своє рішення", - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві зазначили, що Франція разом зі своїми партнерами продовжить активізувати дії щодо зниження ризику відсутності продовольчої безпеки для найуразливіших груп населення в усьому світі, зокрема за допомогою коридорів солідарності ЄС.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Останні кілька місяців російські чиновники активно погрожували, що їхня країна припинить свою участь у "зерновій угоді", яка уможливила експорт українського продовольства Чорним морем.

Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

При цьому посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна.

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