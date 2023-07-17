ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Зерновая сделка". Франция призвала РФ прекратить шантаж продовольственной безопасности мира

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 22:22
"Зерновая сделка". Франция призвала РФ прекратить шантаж продовольственной безопасности мира Фото: Франция призвала РФ прекратить шантаж продовольственной безопасности мира (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция осуждает приостановку Россией своего участия в Черноморской зерновой инициативе. Россия несет полную ответственность за блокирование судоходства в этом морском районе и незаконную блокаду украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

"Россия должна прекратить шантаж продовольственной безопасности мира и отменить свое решение", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что Франция вместе со своими партнерами продолжит активизировать действия по снижению риска отсутствия продовольственной безопасности для наиболее уязвимых групп населения во всем мире, в том числе с помощью коридоров солидарности ЕС.

Россия вышла из "зерновой сделки"

Последние несколько месяцев российские чиновники активно угрожали, что их страна прекратит свое участие в "зерновой сделке", которая сделала возможным экспорт украинского продовольствия по Черному морю.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены.

При этом посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зерновой сделки", разрешающего экспорт украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация зерновой коридор Война России против Украины
NEWS
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны