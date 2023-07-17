Росія здійснила черговий акт жорстокості, призупинивши "зернову угоду", - посол США в ООН

Росія вчинила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", що дозволяють експорт українського зерна. Кремль завдав "ще одного удару по найбільш вразливих верствах населення".

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За її словами, "зернова угода" забезпечила стабільність цін на продовольство у світі, де 345 млн людей живуть в умовах відсутності продовольчої безпеки, і ця цифра зросла внаслідок "жорстокої війни проти України".

"Ось що відбувається, коли одна країна вирішує взяти в заручники все людство", - наголосила посол, закликавши міжнародне співтовариство примусити Росію скасувати своє рішення, повернутися до переговорів і розширити сферу дії угод.

Зернова угода

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Після початку повномасштабного вторгнення окупанти почали блокувати українські порти. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією щодо "зернового коридору" в Чорному морі, які передбачають експорт українського продовольства.

Дія ініціативи кілька разів продовжувалася. Однак щоразу, перед тим як строки спливали, РФ заявляла, що не буде продовжувати роботу "коридору" і намагалася продавити винятки із санкцій або додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

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