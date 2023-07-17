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Росія здійснила черговий акт жорстокості, призупинивши "зернову угоду", - посол США в ООН

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Понеділок 17 липня 2023 20:06
Росія здійснила черговий акт жорстокості, призупинивши "зернову угоду", - посол США в ООН Фото: посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вчинила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", що дозволяють експорт українського зерна. Кремль завдав "ще одного удару по найбільш вразливих верствах населення".

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

За її словами, "зернова угода" забезпечила стабільність цін на продовольство у світі, де 345 млн людей живуть в умовах відсутності продовольчої безпеки, і ця цифра зросла внаслідок "жорстокої війни проти України".

"Ось що відбувається, коли одна країна вирішує взяти в заручники все людство", - наголосила посол, закликавши міжнародне співтовариство примусити Росію скасувати своє рішення, повернутися до переговорів і розширити сферу дії угод.

Зернова угода

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Після початку повномасштабного вторгнення окупанти почали блокувати українські порти. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією щодо "зернового коридору" в Чорному морі, які передбачають експорт українського продовольства.

Дія ініціативи кілька разів продовжувалася. Однак щоразу, перед тим як строки спливали, РФ заявляла, що не буде продовжувати роботу "коридору" і намагалася продавити винятки із санкцій або додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

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