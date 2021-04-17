"Зеркальные санкции": США назвали эскалацией высылку дипломатов из России

Госдеп выразил сожаление о ведущих к эскалации и достойных сожаления контрмерах РФ. Москва ввела ответные санкции против США, выслав американских дипломатов.
Он отметил, что США оставляют за собой право ответить России.
"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".
Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.
РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.