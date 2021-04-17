"Дзеркальні санкції": США назвали ескалацією висилку дипломатів з Росії

Держдеп висловив жаль контрзаходам РФ, що ведуть до ескалації та гідних жалю. Москва ввела відповідні санкції проти США, виславши американських дипломатів.
Він зазначив, що США залишають за собою право відповісти Росії.
"Наші недавні дії були пропорційними та придатними. Не в наших інтересах потрапити в цикл ескалації, але ми залишаємо право відповісти на будь-які відповідні російські заходи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".
Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації до США.
РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів.