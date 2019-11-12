Зеркаль сообщила, кто ее заменит в международных судах

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Замглавы МИД сообшила, что ее заменит Всеволод Ченцов

Заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что после ее ухода из ведомства в международных судах ее заменит посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов. Об этом она сообщила во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Комментируя свое намерение покинуть Министерство, Зеркаль отметила, что деле кроме агента есть коагент - Всеволод Ченцов.

"Поэтому никаких проблем с этим не должно быть", - отметила она.

Напомним, 14 августа Елена Зеркаль сообщила, что планирует завершить свою работу в Министерстве иностранных дел. По ее мнению, она вместе с командой выполнила все стоявшие перед ней задачи.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Позже указ Зеленского исчез с сайта главы государства.

Позже президент отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины. Затем Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

РБК-Украина сообщало, что заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль продолжает работать на своей должности.