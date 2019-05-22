ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль

Новости » Политика    22.05.2019 - 11:17
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль
Фото: Елена Зеркаль (Униан)

Вчера был указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП

Президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины. Об этом говорится на сайте президента.

Зеленский отменил указ как нереализованный.

"Отменить как таковой, что нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в указе.

РБК-Украина писало, что сегодня Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении и пообещала сегодня вечером объяснить ситуацию.

Зеленский отменил указ о назначении ЗеркальРанее сообщалось, что вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского пропал из сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

РБК-Украина писало, что он присутствовал во время консультаций о роспуске парламента в Администрацию президента 21 мая. Он также выразил мнение, что главой администрации должен быть близкий к Зеленскому человек.

Зеленский внес в Раду свой первый законопроект Парубий просит Зеленского конкретизировать номера проектов на рассмотрение ВР
Новости Украины Владимир ЗеленскийЕлена Зеркаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь