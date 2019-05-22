Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль

Фото: Елена Зеркаль (Униан)

Вчера был указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП

Президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины. Об этом говорится на сайте президента.

Зеленский отменил указ как нереализованный.

"Отменить как таковой, что нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 "О назначении Е.Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в указе.

РБК-Украина писало, что сегодня Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении и пообещала сегодня вечером объяснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского пропал из сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

РБК-Украина писало, что он присутствовал во время консультаций о роспуске парламента в Администрацию президента 21 мая. Он также выразил мнение, что главой администрации должен быть близкий к Зеленскому человек.