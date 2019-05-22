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С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль

Новости » Политика    22.05.2019 - 02:02
С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Указ был зарегистрирован под номером 309/2019

С сайта президента Украины исчез указ №309/2019 о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщили РБК-Украина источники в АП, Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

Отметим, указ №309/2019 был подписан президентом Владимиром Зеленским и опубликован во вторник, 21 мая. Сейчас данного указа нет на сайте президента.

 

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Елены Зеркаль, Руслана Рябошапки, Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка заместителями главы Администрации президента.

Как писало РБК-Украина президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Андрей Богдан был советником нового президента по юридическим вопросам.

Кроме того, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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Новости Украины Елена ЗеркальуказАдминистрация Президента УкраиныВладимир Зеленский
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