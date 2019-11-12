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Зеркаль повідомила, хто її замінить в міжнародних судах

Новини » Політика     12.11.2019 - 15:15
Зеркаль повідомила, хто її замінить в міжнародних судах
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Заступник голови МЗС сообшила, що її замінить Всеволод Ченцов

Заступник голови Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що після її відходу з відомства в міжнародних судах її замінить посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов. Про це вона повідомила під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Коментуючи свій намір покинути Міністерство, Зеркаль зазначила, що у справі, крім агента є коагент - Всеволод Ченцов.

"Тому ніяких проблем з цим не повинно бути", - зазначила вона.

Нагадаємо, 14 серпня Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. На її думку, вона разом з командою виконала всі поставлені перед нею завдання.

21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

РБК-Україна повідомляло, що заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді.

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