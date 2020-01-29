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Зеркаль получила должность в "Нафтогазе"

Новости » Экономика     29.01.2020 - 10:12
Зеркаль получила должность в "Нафтогазе"
Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

В "Нафтогазе" Зеркаль будет заниматься судебными процессами против России

Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По данным пресс-службы, в "Нафтогазе" в сферу деятельности Зеркаль будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, в отношении захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым.

Как отметили в "Нафтогазе", Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Во время работы в Министерстве юстиции участвовала во всех раундах переговоров по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, соглашений между Украиной и ЕС о реадмиссии и об упрощении визового режима. Была представлена в делегациях Украины на переговорах с ЕС, ООН, НАТО и Советом Европы.

В Министерстве иностранных дел Украины Елена Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушения иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

Кроме того, в течение двух лет Зеркаль была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении 28 ноября 2019 года. Зеркаль разместила на своей странице фото заявления об уходе по собственному желанию. "Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила Зеркаль.

Кабинет министров Украины 4 декабря 2019 гда уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

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Новости Украины МИД УкраиныЕлена ЗеркальНафтогаз Украины
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