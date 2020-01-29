Зеркаль отримала посаду в "Нафтогазі"

Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

У "Нафтогазі" Зеркаль займатиметься судовими процесами проти Росії

Екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це повідомляє прес-служба НАК.

За даними прес-служби, у "Нафтогазі" до сфери діяльності Зеркаль входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи Нафтогаз в АР Крим.

Як зазначили в "Нафтогазі", Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному та державному секторі. Під час роботи в Міністерстві юстиції брала участь в усіх раундах переговорів щодо Угоди про асоціацію України з ЄС, угод між Україною та ЄС про реадмісію та про спрощення візового режиму. Була представлена в делегаціях України на переговорах з ЄС, ООН, НАТО та Радою Європи.

У Міністерстві закордонних справ України Олена Зеркаль з 2014 року займалась питаннями європейської інтеграції, а також представляла Україну в справах проти Росії (про фінансування тероризму та расової дискримінації, порушення Росією Конвенції ООН з морського права та порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу).

Крім того, протягом двох років вона була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада 2019 року. Зеркаль розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням. "Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною", - зазначила Зеркаль.

Кабінет міністрів України 4 грудня 2019 року звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції.