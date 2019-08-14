Зеркаль анонсировала увольнение из МИД

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Замглавы МИД заверила, что не планирует уезжать из Украины

Замглавы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует завершить свою работу в ведомстве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее интервью изданию "ВВС Украина".

По мнению Зеркаль, она вместе с командой выполнила все стоявшие перед ней задачи.

"Думаю, что я отработала все свои задачи. За пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед Министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала", - сказала она, отвечая на вопрос о виденье своей роль в новом министерстве.

"Сейчас у меня задача - определиться по процедурным вопросам в арбитраже по морякам. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИДе. Надо двигаться дальше", - подчеркнула замминистра.

Она также заверила, что не планирует покидать Украину.

"Я не заинтересована покидать страну. Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - добавила Зеркаль.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Позже указ Зеленского исчез с сайта главы государства. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

Позже президент отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины. Затем Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

РБК-Украина сообщало, что заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль продолжает работать на своей должности.