Зенитки Gepard и бронетранспортеры М113: какую помощь Германия передала Украине

Германия передала Украине еще три зенитных самоходных установок Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт германского правительства.
Отметим, что в целом Украина получила от Германии уже 15 Gepard, 44 бронетранспортера М113 и более 400 тысяч сухпайков.
Кроме того, к отправке готовятся:
Напомним, Германия вместе с Евросоюзом купили для Украины высокоточные снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 80 километров.
Ранее СМИ сообщали, что Германия игнорирует запросы Украины о поставках вооружения.
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