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Украина получит от Германии высокоточные снаряды Vulcano

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Пятница 19 августа 2022 20:33
Украина получит от Германии высокоточные снаряды Vulcano Фото: Украина получит от Германии высокоточные снаряды Vulcano (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия вместе с ЕС приобрели высокоточные снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 80 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерального правительства Германии.

Германия вместе с ЕС приобрела 225 ракет Vulcano для украинских военных. Такие высокоточные артиллерийские снаряды смогут усилить украинские пушки калибра 155 миллиметров.

Vulcano Ballistic Extended Range (BER) это снаряд без модуля наведения. Он поражает цели на дальности 50 км при стрельбе из пушек стволами 52 калибра.

Vulcano GLR - усовершенствованная версия боеприпаса. Точность попадания достигается благодаря системе прицеливания INS/GPS и полуактивной лазерной системой наведения. Она работает на последнем этапе и дает дополнительную возможность поражения движущихся целей. Например при использовании этого снаряда артиллерию Caesar, польским Krab или PzH 2000 можно поражать цели на расстоянии до 70-80 километров.

Пока не сообщается, какой именно тип Vulcano получит Украина.

Напомним, что в Пентагоне рассказали, когда Украина получит системы NASAMS.

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