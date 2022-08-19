ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии игнорируют запросы Украины о поставках вооружения, - СМИ

Новина українською →
Берлин, Пятница 19 августа 2022 16:34
В Германии игнорируют запросы Украины о поставках вооружения, - СМИ Фото: Германия тормозит поставки оружия в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия. Речь идет не только об оказании военной помощи, но и о выдаче разрешений на покупку вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По информации издания, немецкое правительство с июня проводило регулярные встречи, на которых обсуждали вопросы поставок вооружения. На них присутствовала министр обороны Кристине Ламбрехт.

Украинская сторона просила предоставить ей технику, которую уже получала ранее - самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Берлин уже выделил 10 таких гаубиц и 3 системы.

Кроме того, Украина призвала дать разрешение на экспорт танков и бронемашин. В апреле концерн Rheinmetall дал согласие на производство 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard-1. Стоимость контракта составляет около 268 млн евро. В СМИ отмечают, что производитель подготовил технику, однако немецкое правительство не дало согласие.

Министр обороны Алексей Резников в августе обсуждал этот вопрос с Ламбрехт. Также о задержках говорили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер.

В ответ на запрос издания Минобороны Германии заявило, что находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях, но конкретного ответа о поставках оружия не предоставило.

Напомним, в Бундестаге обвинили правительство Олафа Шольца в затягивании войны в Украине из-за недостаточных поставок оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия Оружие в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам