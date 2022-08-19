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Зенітки Gepard і бронетранспортери М113: яку допомогу Німеччина передала Україні

Фото: Німеччина передала Україні зенітки Gepard і бронетранспортери М113 (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Зазначимо, що загалом Україна отримала від Німеччини вже 15 Gepard, 44 бронетранспортери М113 і більше 400 тисяч сухпайків.

Окрім того, до відправки готуються:

  • 20 70-мм ракетних установок з 2 000 ракетами;
  • 1 592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;
  • 255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;
  • 60 200 патронів калібру 40 мм;
  • 6 підйомно-транспортних машин;
  • 40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;
  • 12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
  • 30 кулеметів MG-3.

Нагадаємо, Німеччина разом з Євросоюзом придбали для України високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина ігнорує запити України щодо постачання озброєння.

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