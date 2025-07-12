Землю охопить магнітна буря: ці ефективні методи допоможуть захистити здоров'я

Сильна магнітна буря охопить Землю у найближчі години. Можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, у зоні ризику - літні люди, люди з хронічними захворюваннями, вагітні та маленькі діти. Як знизити вплив геошторму на організм?

Коли очікується магнітна буря і які методи дозволять захистити ваше здоров'я, розповідає РБК-Україна.

Прогноз магнітних бур

За даними NOAA та EarthSky, короткочасні сплески активності очікуються вже сьогодні, у суботу, 12 липня. За даними вчених нас очікує така геомагнітна погода:

12 липня, субота - рівень G1, Кр 4-5. Очікуються міні-сплески активності, швидкий сонячний вітер від корональної діри.

13 липня, неділя - рівень геомагнітного збурення помірний. Атмосфера ще нестабільна, але шторми вже почнуть відступати. Можливий невеликий дискомфорт у деяких людей.

14 липня - очікується стабілізація геомагнітного поля, атмосфера повернеться до спокійного стану.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися до декількох раз на день.

Що таке магнітна буря

Спалахи та вибухи, які щодня відбуваються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Вони можуть швидко пересуватися у просторі в різних напрямках, зокрема і в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери нашої планети, відбувається збурення, яке називають магнітними бурями. Бурі розрізняють за потужність та впливом на життєдіяльність людини.

Сильні магнітні бурі викликають погіршення самопочуття і впливають на роботу засобів зв'язку.

Найбільш чутливі до магнітних бур метеозалежні люди, вагітні, люди похилого віку, діти та особи з хронічними захворюваннями.

Вплив магнітних бур на людину

Як показують більшість досліджень, слабкі магнітні бурі люди майже не відчувають, а от бурі від Кр 4-5 здатні відчути більшість людей на планеті, оскільки вони впливають на біоритми людини й викликають чимало неприємних симптомів.

Головний біль, мігрень

Запаморочення, відчуття тиску у голові

Нудота

Втома

Сонливість вдень, безсоння вночі

Підвищена дратівливість та тривожність

Зниження концентрації

Апатія, депресивні стани

Агресія

Стрибки артеріального тиску

Порушення серцевого ритму

Загострення хронічних захворювань

Як захистити свій організм

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації на такі дні, оскільки уникнути повністю впливу магнітної бурі неможливо. Є ефективні способи, які допомагають покращити загальний стан.

Дотримуйтеся графіку сну. Лягайте та вставайте в один й той самий час і спіть не менше 7-9 годин.

Пийте достатньо води. Пийте достатньо чистої води, оскільки зневоднення викликає погане самопочуття та головний біль.

Повноцінно харчуйтеся. Більше овочів, фруктів, поживних страв. Уникайте алкоголю, важкої та шкідливої їжі.

Обмежте стреси. Не сперечайтеся, не вплутуйтеся у конфлікти, контролюйте рівень стресу. Не перенавантажуйте себе емоційно.

Дихайте свіжим повітрям. Провітрюйте приміщення декілька разів на день, гуляйте вдень та перед сном.

Зменшуйте негативний вплив напоїв. Не пийте багато кави та енергетиків. Не вживайте алкоголь.

Мінімум часу з гаджетами. Особливо ввечері, за декілька годин до сну.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати та тривати під руками необхідні ліки. Якщо стан здоров'я погіршується або викликає занепокоєння - звертайтеся до лікарів за допомогою.