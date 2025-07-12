Землю охватит магнитная буря: эти эффективные методы помогут защитить здоровье

Сильная магнитная буря охватит Землю в ближайшие часы. Возможно ухудшение самочувствия у многих людей на планете, в зоне риска - пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные и маленькие дети. Как снизить влияние геошторма на организм?

Когда ожидается магнитная буря и какие методы позволят защитить ваше здоровье, рассказывает РБК-Украина .

Прогноз магнитных бурь

По данным NOAA и EarthSky, кратковременные всплески активности ожидаются уже сегодня, в субботу, 12 июля. По данным ученых нас ожидает такая геомагнитная погода:

12 июля, суббота - уровень G1, Кр 4-5. Ожидаются мини-всплески активности, быстрый солнечный ветер от корональной дыры.

13 июля, воскресенье - уровень геомагнитного возмущения умеренный. Атмосфера еще нестабильна, но штормы уже начнут отступать. Возможен небольшой дискомфорт у некоторых людей.

14 июля - ожидается стабилизация геомагнитного поля, атмосфера вернется к спокойному состоянию.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в день.

Что такое магнитная буря

Вспышки и взрывы, которые ежедневно происходят на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Они могут быстро передвигаться в пространстве в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, происходит возмущение, которое называют магнитными бурями. Бури различают по мощности и влиянию на жизнедеятельность человека.

Сильные магнитные бури вызывают ухудшение самочувствия и влияют на работу средств связи.

Наиболее чувствительны к магнитным бурям метеозависимые люди, беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими заболеваниями.

Влияние магнитных бурь на человека

Как показывают большинство исследований, слабые магнитные бури люди почти не чувствуют, а вот бури от Кр 4-5 способны почувствовать большинство людей на планете, поскольку они влияют на биоритмы человека и вызывают немало неприятных симптомов.

Головная боль, мигрень

Головокружение, ощущение давления в голове

Тошнота

Усталость

Сонливость днем, бессонница ночью

Повышенная раздражительность и тревожность

Снижение концентрации внимания

Апатия, депрессивные состояния

Агрессия

Скачки артериального давления

Нарушение сердечного ритма

Обострение хронических заболеваний

Как защитить свой организм

Врачи обычно дают общие рекомендации на такие дни, поскольку избежать полностью влияния магнитной бури невозможно. Есть эффективные способы, которые помогают улучшить общее состояние.

Придерживайтесь графика сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время и спите не менее 7-9 часов.

Пейте достаточно воды. Пейте достаточно чистой воды, поскольку обезвоживание вызывает плохое самочувствие и головную боль.

Полноценно питайтесь полноценно. Больше овощей, фруктов, питательных блюд. Избегайте алкоголя, тяжелой и вредной пищи.

Ограничьте стрессы. Не спорьте, не ввязывайтесь в конфликты, контролируйте уровень стресса. Не перегружайте себя эмоционально.

Дышите свежим воздухом. Проветривайте помещение несколько раз в день, гуляйте днем и перед сном.

Уменьшайте негативное влияние напитков. Не пейте много кофе и энергетиков. Не употребляйте алкоголь.

Минимум времени с гаджетами. Особенно вечером, за несколько часов до сна.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства. Если состояние здоровья ухудшается или вызывает беспокойство - обращайтесь к врачам за помощью.