Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки

Рішення США про запровадження тарифів викликало небувале падіння світових фондових і товарних ринків. Економісти говорять про початок глобальної кризи. Які ринки постраждали, які наслідки вже відчуває економіка України і яких слід очікувати надалі – в матеріалі РБК-Україна.

Заголовки провідних фінансових видань США за 7 квітня вже рясніли словами "кривава бійня", "кривава різня", "шок" або "колапс". Слово "кривавий" для фондового ринку має не лише фігуральне, але й реальне значення, адже зниження цін на біржових майданчиках позначається червоним кольором.

Падіння світових фондових ринків

Різкі епітети свідчать про надзвичайне падіння ключових індексів фондового ринку. Лише за один день, після того як 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи, ключові індекси впали на 4-5%. Наприклад, промисловий індекс Доу-Джонса (індикатор вартості акцій 30 найбільших американських компаній) впав на 4% – до 38 314 доларів, а індекс S&P500 (кошик із 500 американських компаній із найбільшою капіталізацією) втратив 4,8% своєї вартості і знизився до 5 397 доларів. В наступні дні, ці індекси продовжили падіння.

За інформацією Bloomberg, станом на 7 квітня рівень індексу Доу-Джонса (37 797 доларів) відповідає показнику січня 2024 року. Більше за все учасників фондового ринку лякає не так низьке значення курсу, як швидкість падіння, що може бути ознакою початком чергової економічної кризи.

Таке ж падіння спостерігається на фондових ринках Азії. Наприклад, ключовий індекс на Токійській фондовій біржі – Nikkei 225 (відображає вартість акцій 225-ти компаній, які найбільше торгуються на цій біржі) протягом 2-7 квітня впав на 13% – до 31 137 японських єн. Індекс корейської фондової біржі KOSPI за цей же період втратив 7% і знизився до 2 328 південнокорейських вон.

Як обвал на фондових ринках позначиться на Україні

На сьогодні фондовий ринок США переходить до ведмежого стану. Це ситуація, коли превалює зниження цін, на противагу "ринку биків", коли ціни ростуть. На ведмежому ринку компанії не хочуть продавати акції, бо вони коштують дешево.

"Це означає, що кількість грошей, яка є в бізнесу, – зменшується. Компанії мають менше ресурсів, менше мотивації розвивати інвестиційні проекти, в тому числі за кордоном. Економісти говорять, що падіння ринку є свідченням того, що далі має настати рецесія - це коли протягом трьох кварталів поспіль відбувається зниження рівня ВВП", - каже РБК-Україна економіст, професор Національного університету "Львівська політехніка" Олексій Другов.

До речі, один із найбільших інвестиційних банків США JP Morgan підвищив оцінку ймовірності настання світової рецесії із 40% до 60%.

Фото: Падіння фондових ринків 7 квітня загрожує рецесією світової економіки (Getty Images)

За словами Олексія Другова, зниження ВВП в розвинутих країнах може бути на рівні 0,5-1% за квартал, це досить невеликий показник. Найбільше ж постраждають країни з перехідною економікою, які залежні від зовнішніх коштів.

"Якщо ми говоримо про Україну, ми – залежні від зовнішнього фінансування, від грантів та кредитів. Із розгортанням кризи у нас буде менше шансів залучити нове фінансування", - пояснив експерт.

Падіння світових фондових ринків, яке вже відбулося, - це більше емоційна реакція, переляк інвесторів, вважає співрозмовник. Індекси можуть частково відіграти свої позиції, але якщо тенденція до їх зниження продовжиться (хай і не так різко), то кризові процеси будуть посилюватися. За його словами, якщо протягом наступного місяця не відбудеться скасування тарифів, не будуть досягнуті домовленості Трампа із іншими країнами, компанії просто перестануть вкладати кошти у розвиток, в тому числі в таких країнах, як Україна.

"Ми дуже сильно будемо відчувати брак зовнішнього фінансування, а це тиск і на валюту, і на бюджет… Це буде впливати на соціальну сферу, на кількість роботи, на оплату праці", - сказав експерт, додавши, що наслідки кризи вже можуть бути відчутними через 3-6 місяців.

На сьогодні світова економіка входить в спіраль падіння, вважає екс-радник президента України з питань економіки Олег Устенко. В коментарі РБК-Україна він зазначив, що обвал фондових ринків тягне за собою таку ж тенденцію в сировинних і товарних ринках.

"Зниження і на фондових, і на сировинних ринках створює додаткову хвилю паніки. Світова економіка входить в спіраль падіння, зростає невизначеність щодо того, яка буде політика центральних банків", - сказав він, підтвердивши перспективу зменшення інвестицій в Україну.

Фото: Економісти говорять про початок світової економічної кризи (Getty Images)

Зменшення притоку зовнішнього капіталу в Україну слід очікувати також і від країн Європи. За словами Олега Устенко, невдовзі європейські сусіди стикнуться із значними власними економічними проблемами, які будуть потребувати багато уваги.

Реакція ринків: емоції беруть гору

Крім фондового ринку, різке падіння також спостерігається на сировинному ринку. За даними Bloomberg, ціна на ф'ючерси на нафту еталонного сорту Brent з постачанням у червні 2025 року з 2 по 7 квітня впала майже на 16% – до 63,2 доларів за баррель. Це найнижча ціна з лютого 2021 року, тобто періоду пандемії коронавірусу, коли вся світова економіка була в кризовому стані.

Вслід за сирою нафтою значно впали ціни на метали, зокрема, мідь, алюміній, цинк та титан. 7 квітня ціна на мідь на Лондонській біржі металів знизилася до найнижчого у цьому році значення – 8 780 доларів за тонну.

Обвал цін на метали дуже негативно позначиться на економіці України, адже залізна руда та металопродукція є значною складовою нашого експорту. За словами голови експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Бориса Кушнірука, на фоні загального падіння цін на сировинні товари можливе також падіння цін на аграрну продукцію.

"Ціни на аграрну продукцію дуже залежать від врожаю у певному році, тому попри те, що ціни на сировинні товари будуть знижуватися, для аграрної продукції це може і не відбутися, а може й відбутися. Все залежить від природних умов і врожаю", - сказав він РБК-Україна.

Позитивним аспектом суттєвого падіння цін на сировину, зокрема на нафту, за словами Кушнірука, буде зниження доходів Росії, адже доходи від експорту вуглеводнів

"Падіння цін на нафту до 40 доларів за барель зробить продовження війни просто неможливим. З цієї точки це може бути позитивом", - прокоментував експерт. Також зниження цін на нафту дасть в результаті зниження цін на нафтопродукти, які у великій кількості імпортує Україна, а також до зменшення цін на АЗС.

Фото: Падіння світових цін на нафту має значно скоротити експортні доходи Росії (Getty Images)

Зниження курсу долара: що далі

На презентацію нових тарифів Трампом відреагував курс долара. За даними Європейського центрального банку, 2 квітня один долар коштував 0,925 євро, а вже 3 квітня він дорівнював 0,9 євро, таким чином, курс долара по відношенню до валюти Єврозони лише за один день втратив 2,7% своєї вартості. Станом на 7 квітня, курс долара до євро продовжував утримуватися на рівні 0,9 євро.

Долар також дешевшає по відношенню до гривні. Згідно офіційного курсу Національного банку України, 2 квітня долар коштував 41,37 гривні, а вже 3 числа його вартість знизилася до 41,32 гривні. Станом на 7 квітня, офіційний курс долара вже становив 41,19 гривні. Тобто, протягом 2-7 квітня долар по відношенню до гривні знизився на 0,4%. Таке м'яке зниження курсу долара до гривні у порівнянні з вартістю до євро пояснюється політикою НБУ.

Фінансовий експерт профільного порталу "Мінфін" Олексій Козирев в коментарі РБК-Україна пояснив це тим, що НБУ завжди прагне мінімізувати різкі коливання курсу долара.

"З одного боку, НБУ знижує курс, тобто регулятор реагує на те, що відбувається на міжнародному валютному ринку. З іншого боку, в умовах країни, яка воює, яка не є економічно розвинутою, а є країною, яка лише розвивається, – дуже небажаним явищем для економіки є стрибки курсу", - сказав експерт.

У випадку різких коливань курсу виробники або імпортери продукції будуть закладати у свої розрахунки та ціну продукції максимально можливі курси (які мали місце), щоб врахувати всі ризики. Такий підхід розкручує маховик інфляції. Якщо ж курс більш-менш стабільний, весь ринок працює в прийнятному діапазоні.

"Стрибки курсу дуже погано впливають на всіх суб'єктів економічної діяльності, тому Національний банк найбільш зацікавлений згладжувати коливання… В даному випадку, коли долар дешевшає, НБУ слідує тренду, але не дає можливості просідати курсу глобально", - додав експерт.

Ціна на золото б'є рекорди

На фоні падіння фондових індексів, курсу долара та цін на нафту золото зростає. За інформацією Лондонської асоціації ринку коштовних металів, яка об'єднує світові компанії, які постачають та продають золото, срібло, платину та палладій, ціна на золото зросла до рекордного за всю історію торгів значення – 3 119 доларів за унцію.

Цей факт свідчить про страхи інвесторів, які масово починають купувати золото, адже останнє завжди відігравало роль "тихої гавані" та захисного активу.

"Золото виступає активом збереження вартості. Інвестори використовують його як засіб збереження коштів, оскільки вони не розуміють, які в майбутньому будуть ціни на інші активи", - сказав Борис Кушнірук, додавши, що ціна на золото теж може суттєво коливатися в довгостроковій перспективі, тому цей актив більше необхідний для проходження турбулетних періодів.

Фото: Інвестори масово скуповують золото, щоб захистити свій капітал (Getty Images)

Якщо ж українці захочуть купувати золото, експерт рекомендує купувати монетарне золото, яке випускає Національний банк, – інвестиційні монети або золоті зливки.

Початок світової економічної кризи?

Події, які нині відбуваються на фінансових та сировинних ринках, на думку Олега Устенка, свідчать, що на сьогодні світова економіка переживає початок нової кризи.

"Криза зараз знаходиться на своєму початку", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

За його словами, під час кризи очікується зменшення як активності інвесторів, так і підприємницької ініціативи. В даній ситуації Україна має виконувати своє "домашнє завдання" щодо покращення інвестиційного клімату, впевнений економіст. Необхідно продовжувати судову реформу, розвивати антикорупційну архітектуру та дбати про захист права власності. Періоди кризи найкраще використовувати для того, щоб підготуватися до виходу з кризи – до того часу, коли ринок буде відштовхуватися від дна.