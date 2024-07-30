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На Землю насувається потужна магнітна буря: як вберегти своє здоров'я

Вівторок 30 липня 2024 07:45
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На Землю насувається потужна магнітна буря: як вберегти своє здоров'я На Землю насувається потужна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Останні дні липня будуть дуже важкими для людей з метеозалежністю, а також для тих, хто реагує на магнітні бурі. За прогнозами фахівців, 30-31 липня Землю накриє потужна 7-бальна магнітна буря.

Що відомо про цю бурю та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються спалахи та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко переміщатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Всі магнітні бурі мають класифікацію - залежно від потужності, К-індексів та інших параметрів. Чим вище К-індекс - тим потужніша магнітна буря. Усі бурі від К-індексу 5 мають позначку червоного рівня. Бурі червоного рівня можуть викликати погіршення самопочуття у людей, збій у роботі зв'язку, супутників та GPRS.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5 накрила Землю у понеділок, 29 липня. Однак вже у вівторок ця буря стане більш потужною та досягне рівня К-індексу 7.

У середу, 31 липня, ця буря стане трохи слабшою, але ще буде впливати на життєдіяльність людини. Вчені прогнозують, що вона буде триматися на К-індекс 6. І це також буря червоного рівня.

На Землю насувається потужна магнітна буря: як вберегти своє здоров'я

Магнітна буря 30-31 липня (скриншот)

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені зі всього світу проводять чимало досліджень на тему взаємозв'язку між магнітними бурями та самопочуттям людини. І є дуже багато підтверджень, що у дні "червоних" магнітних бур у багатьох людей виникають певні симптоми:

  • Головний біль, мігрень
  • Слабкість, підвищена втома
  • Сонливість вдень, безсоння вночі
  • Погіршення концентрації
  • Туман в голові
  • Зниження працездатності
  • Стрибки артеріального тиску
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Погіршення настрою
  • Підвищення тривожності
  • Дратівливість
  • Прояви агресії
  • Загострення хронічних захворювань

Як зменшити вплив магнітної бурі

Лікарі радять у дні сильних магнітних бур знизити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня.

А також:

  • Повноцінно висипатися (7-9 годин)
  • Зранку робити зарядку та приймати контрастний душ
  • Повноцінно харчуватися
  • Пити достатньо води
  • Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею
  • Провітрювати приміщення
  • Гуляти на свіжому повітрі
  • Звертатися до лікарів у разі погіршення самопочуття

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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