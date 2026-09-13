Земля не унікальна: 1000 симуляцій спростували головний космічний міф

Відмова від старих обмежень

Протягом останніх 30 років вчені моделювали формування планет за специфічною схемою, яка заздалегідь підганяла кінцевий результат під загальновідомі параметри Сонячної системи.

Оскільки точні початкові умови та розподіл об'єктів у первинному протопланетарному диску невідомі, команда науковців вирішила розпочати симуляції "з нуля".

Ключові особливості нового підходу:

використання рандомізованих початкових умов без прив'язки до відомого розташування планет;

рандомізованих початкових умов без прив'язки до відомого розташування планет; розрахунок розвитку систем виключно за законами фізики;

розвитку систем виключно за законами фізики; моделювання пізніх стадій утворення планет у протопланетарному диску із нерівномірним розподілом твердої речовини (планетезималей та зародків планет).

Завдяки сучасному обладнанню час проведення таких складних симуляцій скоротився з 6-8 місяців до 6-8 тижнів на звичайних ноутбуках.

Земля - природний результат еволюції?

Результати обчислень показали, що формування Землі на відстані однієї астрономічної одиниці від Сонця є природним наслідком еволюції нашої системи.

Навіть незначні зміни початкових умов суттєво впливають на кінцевий склад планетарної системи, проте аналоги Землі утворюються регулярно.

Результати симуляцій для інших планет:

Венера з'являється приблизно у 28 відсотках випадків і зберігає свою орбіту - іноді у межах придатної для життя зони зорі, іноді трохи поза нею.

Марс неодноразово виникає як невеликий об'єкт поблизу своєї сучасної орбіти.

Вплив на пошук позаземного життя

Зважаючи на поширеність планет розміром із Землю, включно з невеликими суперземлями, у придатних для життя зонах зірок сонячного типу, науковці припускають, що типи земного життя можуть бути поширеними у Всесвіті.

Попри те, що сучасні технології поки не дозволяють безпосередньо виявляти життя на далеких космічних об'єктах, дослідження допомагає зрозуміти фізичні процеси формування придатних для життя планет.

Науковці підкреслюють: немає жодних підстав вважати появу Землі винятковою випадковістю - вона не унікальна.