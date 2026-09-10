Астрономи розгадали парадокс раннього Всесвіту: що показала галактика Y1

Науковці виявили надгарячу й надзвичайно активну область молодого Всесвіту, де формувалися перші космічні об’єкти. Це допомагає зрозуміти, яким він був на початку своєї історії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Аномальна вага космічного простору

У той час як у Чумацькому Шляху щороку народжується матерія, еквівалентна лише одній сонячній масі, у нововідкритому космічному регіоні цей показник сягає майже 180 сонячних мас щороку.

Об'єкт насичений пилом, газом і потужним випромінюванням, яке створює умови для активного злипання частинок. Зробити це відкриття вдалося завдяки комплексу телескопів ALMA у чилійській пустелі.

Науковцям довелося зазирнути на 13 мільярдів світлових років углиб космосу, спостерігаючи події, які відбувалися лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Масштабована туманність Оріона

Галактика, що опинилася у центрі уваги астрономів, отримала назву Y1. Вона є найвіддаленішою галактикою, у якій коли-небудь фіксували космічний пил.

Їй притаманні

Інтенсивне випромінювання - окрім пилу, Y1 випромінює колосальну кількість інфрачервоного тепла.

Висока динаміка - гази й пил усередині розігріті до високих температур, тому рухаються та злипаються значно швидше;

Аналогія з Чумацьким Шляхом - процеси нагадують туманності Оріона чи Киля, але у значно більшому масштабі.

Проте такий високий темп не може тривати безкінечно - запаси газу та пилу для формування зірок у Y1 мають виснажитися відносно швидко.

Розгадка давнього парадоксу

Відкриття Y1 може вирішити давню загадку астрофізики. Раніше вважалося, що деякі ранні галактики містили занадто багато пилу для свого віку, адже пил зазвичай утворюється лише після того, як зірки проживають свій цикл і вибухають.

Знахідка Y1 доводить, що попередні розрахунки могли бути некоректними: невелика кількість надзвичайно гарячого пилу (як у Y1) створює такий самий оптичний сигнал під час спостережень, як і набагато більші обсяги холодного пилу.

Це пояснює, як перші галактики змогли розвинутися до значних розмірів за відносно короткий за космічними мірками час.