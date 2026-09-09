ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Помилка людства: науковці довели, що свідомість не вимагає біології

08:11 09.09.2026 Ср
2 хв
Земля більше не особлива?
aimg Ольга Завада
Помилка людства: науковці довели, що свідомість не вимагає біології Вчені заявили, що свідомість може існувати поза межами Землі (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вчені припустили, що свідомість може виникати не лише у людей. Нове дослідження показує: якщо життя здатне розвиватися на базі принципово іншої хімії, то й свідомість може існувати у формах, які кардинально відрізняються від людської.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на нове дослідження Каліфорнійського університету у Ріверсайді (США).

Чому розум не потребує фізичного втілення?

Дослідники акцентують увагу на тому, що усвідомлене сприйняття не обов'язково має базуватися на вуглецевій біології.

В основі їхньої теорії лежить поняття "гнучкості субстрату", коли одна й та сама функція або властивість може реалізовуватися за допомогою різних матеріалів.

Як приклад науковці наводять чашку, яка виконує свою роль незалежно від того, виготовлена вона зі скла, кераміки чи пластику, або книгу, що існує як у паперовому, так і в цифровому вигляді.

Дослідники виділяють кілька аргументів на користь існування позаземного розуму.

Які саме?

Астрономічні масштаби - у видимому Всесвіті існує близько 1 трильйона галактик із мільярдами планет, де умови суттєво відрізняються від земних.

Альтернативна хімія - життя та складні структури можуть формуватися на основі інших амінокислот, розчинників чи кристалічних елементів.

Еволюційна різноманітність - навіть на Землі нервові системи октаподів, бджіл та ссавців обробляють інформацію по-різному. Вчені акцентують: це й демонструє винахідливість еволюції.

Дослідники припускають, що у Всесвіті могло існувати щонайменше 1000 високорозвинених екзопланетних цивілізацій.

Читайте більше: Вчені зазирнули у центр Землі: там може бути водень для 45 океанів

Людина - не центр Всесвіту: що це змінює для ШІ?

Вчені називають "терроцентризмом" припущення, що свідомість можлива лише у формах життя, подібних до земних.

На їхню думку, це таке саме обмежене уявлення, як колись переконання, що Земля займає особливе місце у Всесвіті.

Дане питання важливе і для розвитку штучного інтелекту.

Автори дослідження не дійшли згоди щодо того, чи має свідомість сучасний ШІ, але припускають, що в майбутньому вона може виникнути у штучних системах.

Щоб пояснити свою ідею, науковці порівнюють свідомість із польотом. Орел, кажан і комаха літають за допомогою зовсім різних механізмів, але результат залишається однаковим - вони здатні літати.

Так само й свідомість, на думку дослідників, може виникати різними способами та не обов’язково потребує людського мозку чи навіть біологічного організму.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект Науковці
Новини
РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей
РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей
Аналітика
Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії