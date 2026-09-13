Земля не уникальна: 1000 симуляций опровергли главный миф космоса

Отказ от старых ограничений

В последние 30 лет ученые моделировали формирование планет по специфической схеме, которая заранее подгоняла конечный результат под общеизвестные параметры Солнечной системы.

Поскольку точные начальные условия и распределение объектов в первичном протопланетарном диске неизвестны, команда ученых решила приступить к симуляции "с нуля".

Ключевые особенности нового подхода:

использование рандомизированных начальных условий без привязки к известному расположению планет;

рандомизированных начальных условий без привязки к известному расположению планет; расчет развития систем исключительно по законам физики;

развития систем исключительно по законам физики; моделирование поздних стадий образования планет в протопланетарном диске с неравномерным распределением твердого вещества (планетезималей и зародышей планет).

Благодаря современному оборудованию время проведения таких сложных симуляций сократилось с 6-8 месяцев до 6-8 недель на обычных ноутбуках.

Земля – естественный результат эволюции?

Результаты вычислений показали, что формирование Земли на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца является естественным следствием эволюции нашей системы.

Даже незначительные изменения начальных условий оказывают существенное влияние на конечный состав планетарной системы, однако аналоги Земли образуются регулярно.

Результаты симуляций для других планет:

Венера появляется примерно в 28 процентах случаев и сохраняет свою орбиту - иногда в пределах подходящей для жизни зоны звезды, иногда немного вне ее.

Марс не раз возникает как небольшой объект вблизи своей современной орбиты.

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Влияние на поиск внеземной жизни

Учитывая распространенность планет размером с Землю, включая небольшие суперземли, в пригодных для жизни зонах звезд солнечного типа, ученые предполагают, что типы земной жизни могут быть распространены во Вселенной.

Несмотря на то, что современные технологии пока не позволяют напрямую обнаруживать жизнь на дальних космических объектах, исследование помогает понять физические процессы формирования пригодных для жизни планет.

Ученые подчеркивают: нет никаких оснований считать появление Земли исключительной случайностью - она не уникальна.