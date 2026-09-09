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Китайський супутник знищено на орбіті: що виявили Космічні сили США

13:13 09.09.2026 Ср
2 хв
Деякі уламки пробудуть на орбіті тисячі років
aimg Ольга Завада
Китайський супутник знищено на орбіті: що виявили Космічні сили США Китайський супутник створив хмару космічного сміття (фото: Wu Lei)
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На орбіті Землі з’явилася нова хмара космічного сміття. Її утворив китайський супутник Yaogan-50 (02), який несподівано розпався внаслідок невідомої аномалії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Масштаби загрози

Космічний апарат Yaogan-50 (02) запустили 15 березня 2026 року за допомогою ракети-носія Long March 6A.

Супутник успішно вийшов на робочу високоретроградну орбіту - тобто рухався у напрямку, протилежному обертанню Землі, на висоті приблизно 952 кілометри.

Проте за 6 місяців після початку місії апарат вийшов із ладу.

За даними екс-астрофізика Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Джонатана Макдауелла, 4 вересня Космічні сили США зафіксували щонайменше 43 великі уламки від розпаду супутника.

Зараз фрагменти перебувають у діапазоні висот від 600 до 1100 кілометрів і зберігають нахил орбіти 142 градуси.

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На такій висоті розпад Yaogan-50 (02) створює довгострокову глобальну проблему.

  • Низька орбіта (до 600 кілометрів) - сміття зазвичай згорає в атмосфері протягом кількох років через гальмування.
  • Середня висота (понад 800 кілометрів) - за даними NASA, процес сходження з орбіти може зайняти століття.
  • Висока орбіта (понад 1000 кілометрів) - уламки здатні обертатися навколо Землі тисячі років.
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Чому відбулася аварія у космосі?

Точна причина розпаду Yaogan-50 (02) наразі невідома. Серед основних версій фахівці виділяють відмову рушійної установки або акумулятора, а також можливе зіткнення з іншим космічним сміттям.

За оцінками European Space Agency, на орбіті Землі вже зафіксовано понад 660 подібних аномалій, вибухів чи зіткнень, а загальна кількість об'єктів космічного сміття перевищує 1,5 мільйона.

Офіційний Пекін заявляє, що серія супутників Yaogan-50 призначена для обстеження земельних ресурсів, оцінки врожайності та запобігання стихійним лихам. Проте, за даними видання SpaceNews, апарати цієї серії використовують для військової розвідки та збору розвідданих.

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