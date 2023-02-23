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Земля під ногами росіян палатиме. Кулеба анонсував потужні рішення до роковин вторгнення РФ

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Четвер 23 лютого 2023 17:57
Земля під ногами росіян палатиме. Кулеба анонсував потужні рішення до роковин вторгнення РФ Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До роковин вторгнення Росію в Україну на державу-агресора очікує новий раунд санкцій. У той час як для України міжнародні партнери підготували рішення щодо військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Так, завтра будуть роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Насправді вже 9-й рік триває війна, яку розв'язала Росії проти України. Ви побачите, що весь світ насправді з нами, в тій чи іншій формі. Росія у глобальному масштабі, а також ті, хто голосує разом з нею, перебувають у глобальній ізоляції", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що вся дипломатична команда президент Володимира Зеленського включно з ним працює над тим, щоб "в ці дні дипломатично земля під ногами росіян палала".

За його словами, 24 лютого будуть потужні рішення про санкції проти країни-агресора та озброєння для України.

Як повідомлялося раніше, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз у будь-якому разі схвалить нові санкції проти Росії до 24 лютого.

До того ж, президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії до роковин вторгнення. За даними ЗМІ, вони торкнуться приблизно 200 російських юридичних та фізичних осіб.

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