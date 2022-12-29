До Землі летить останній у цьому році астероїд

Завтра, 30 грудня, до Землі наблизиться астероїд, який виявиться останнім у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA.
За повідомленням вчених, цей астероїд має діаметр 16 метрів, тобто астрофізики порівнюють його з невеликим будинком.
"Пролетить цей космічний "камінь", якому дали назву 2022 YG5, на відстані понад 3 млн кілометрів від Землі, тож, він не несе жодної загрози для нашої планети", - відзначає NASA.
Крім того, вчені розповіли, що на початку 2023 року, а саме у перші дні січня, до Землі наблизяться відразу чотири астероїди:
Для порівняння NASA нагадує, що середня відстань між Землею та Місяцем становить близько 239 000 миль (385 тисяч кілометрів).
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що гелікоптер Ingenuity космічного агентства NASA, що перебуває на Марсі, здійснив 18-й політ за період своєї місії, яка розпочалася 10 місяців тому. За час останнього польоту він пролетів над Марсом рекордні 230 метрів.
Крім того, ми писали, що команда космічного телескопа NASA Hubble опублікувала два вражаючих зображення з одного місця, всіяного зірками. Це сузірʼя Золотої Риби.
Додамо, що вчені американського космічного агентства NASA дослідили, коли на Марсі настає зима та як виглядають сніг, іній та лід на цій планеті.
Крім того, ми ділились відео від NASA про те, як чорна діра поїдає зірку. а ще раніше повідомляли про те, що вчені знайшли залишки галактичного ядра Чумацького Шляху.
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