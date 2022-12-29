К Земле летит последний в этом году астероид

Завтра, 30 декабря, к Земле приблизится астероид, который окажется последним в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA.
По сообщению ученых, этот астероид имеет диаметр 16 метров, то есть астрофизики сравнивают его с небольшим домом.
"Пролетит этот космический "камень", которому дали название 2022 YG5, на расстоянии более 3 млн километров от Земли, поэтому он не несет никакой угрозы для нашей планеты", - отмечает NASA.
Кроме того, ученые рассказали, что в начале 2023 года, а именно в первые дни января, к Земле приблизятся сразу четыре астероида:
Для сравнения NASA напоминает, что среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 239 000 миль (385 тысяч километров).
Недавно РБК-Украина сообщало, что вертолет Ingenuity космического агентства NASA, находящийся на Марсе, совершил 18-й полет за период своей миссии, которая началась 10 месяцев назад. За время последнего полета он пролетел над Марсом рекордных 230 метров.
Кроме того, мы писали, что команда космического телескопа NASA Hubble опубликовала два поразительных изображения с одного места, усеянного звездами. Это созвездие Золотой Рыбы.
Ученые американского космического агентства NASA исследовали, когда на Марсе наступает зима и как выглядят снег, иней и лед на этой планете.
Кроме того, мы делились видео от NASA о том, как черная дыра поедает звезду, а еще ранее сообщалось о том, что ученые нашли остатки галактического ядра Млечного Пути.
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