Hubble показав майже 200 червоних гігантів у двох діапазонах

Як пише видання, кожне зображення, зафіксоване Hubble, є унікальним видовищем і використовує різні кольори, щоб підкреслити різні частини невидимої інформації. Спостереження в ближньому інфрачервоному діапазоні (синій) і дані в ближньому ультрафіолетовому діапазоні (червоний) дозволяють астрофізикам та ентузіастам спостерігати тонкі сфери, які NASA називає "туманностями". Їх, до речі, неможливо було б побачити людським оком. Астрофізики вважають, що вони зроблені з дифузного газу та пилу від спалахів наднових.

"На обох знімках також сяють різні зірки. Молодші включають яскраво-блакитні зірки, видимі праворуч від червоного тонованого зображення. Згідно з NASA, вони "горять гарячіше і вмирають молодшими" порівняно з червоними зірками, видимими на тому самому зображенні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, космічне агентство повідомило, що присутні близько 200 червоних гігантів. Вони світяться червоним, коли їхні зовнішні шари розширюються та охолоджуються, оскільки вони вже достатньо постаріли і синтезують водень далі від своїх ядер.

"Зоряне скупчення NGC 1850 розташоване приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі в невеликій галактиці-супутнику Чумацького Шляху, відомій як Велика Магелланова Хмара. У 2021 році науковці виявили в цьому кульовому скупченні чорну діру. Вона з’являється в південній півкулі та виглядає як дивна пляма на нічному небі", - пише Space.com.