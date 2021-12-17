ru ua
Сб, 18 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вертолет NASA Ingenuity пролетел над Марсом рекордные 230 метров

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 23:02
Вертолет NASA Ingenuity пролетел над Марсом рекордные 230 метров Фото: вертолет NASA Ingenuity пролетел над Марсом рекордные 230 метров (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Анна Полисученко

Вертолет Ingenuity, что находится на Марсе, совершил уже 18-й по счету полет за время своей миссии, которая началась десять месяцев назад. Во время последнего полета он пролетел над Марсом рекордные 230 метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Лаборатории реактивного движения.

"В ходе успешного полета вертолет преодолел 230 м, двигаясь со скоростью 2,5 м/с к северной границе района под названием Seitah. Он был в воздухе 124,3 секунды", - говорится в сообщении.

По информации NASA, Ingenuity налетал на данный момент в совокупности свыше 3,8 км, поднимаясь на высоту до 12 м и разгоняясь до 5 м/с, проведя в воздухе почти 33 минуты.

Миссия Ingenuity призвана помочь в создании следующего марсианского вертолета. Он будет больше по размерам и оснащен шестью винтами. Предполагается, что масса аппарата составит примерно 30 кг.

Разработка Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, стоила 80 млн долларов. На Марсе он впервые взлетел 19 апреля.

Ранее мы писали, что NASA показало полет мини-вертолета Ingenuity над поверхностью Марса.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA НАСА
NEWS
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах