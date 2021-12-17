Вертолет NASA Ingenuity пролетел над Марсом рекордные 230 метров
Вертолет Ingenuity, что находится на Марсе, совершил уже 18-й по счету полет за время своей миссии, которая началась десять месяцев назад. Во время последнего полета он пролетел над Марсом рекордные 230 метров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Лаборатории реактивного движения.
"В ходе успешного полета вертолет преодолел 230 м, двигаясь со скоростью 2,5 м/с к северной границе района под названием Seitah. Он был в воздухе 124,3 секунды", - говорится в сообщении.
По информации NASA, Ingenuity налетал на данный момент в совокупности свыше 3,8 км, поднимаясь на высоту до 12 м и разгоняясь до 5 м/с, проведя в воздухе почти 33 минуты.
Миссия Ingenuity призвана помочь в создании следующего марсианского вертолета. Он будет больше по размерам и оснащен шестью винтами. Предполагается, что масса аппарата составит примерно 30 кг.
Разработка Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, стоила 80 млн долларов. На Марсе он впервые взлетел 19 апреля.
Ранее мы писали, что NASA показало полет мини-вертолета Ingenuity над поверхностью Марса.