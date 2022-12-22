Вчені знайшли залишки галактичного ядра Чумацького Шляху

Астрономи виявили невелику кількість зірок, розкиданих по центру Чумацького Шляху, які є залишками стародавнього галактичного ядра, коли наша галактика була ще "немовлям".

Як пише видання, вчені використали найточнішу тривимірну карту галактики, а також нейронну мережу для дослідження хімічного складу понад 2 млн світил. Крім того, команда астрономів ідентифікувала 18 тисяч зірок, що існували із зародження нашої галактики. У результаті вони знайшли популяцію світил однакового віку зі схожими орбітами, що дозволяє припустити, що вони були присутні до того, як Чумацький Шлях "роздувся" в результаті зіткнень з іншими галактиками, що почало відбуватися приблизно 11 млрд років тому.

Вчені назвали їх "бідним старим серцем" галактики, оскільки вони бідні на метали, дуже старі, а також знаходяться в центрі Чумацького Шляху. За словами дослідників, ця популяція - залишки протогалактик.

"Первинний Всесвіт складався в основному з водню з невеликою домішкою гелію. Коли в ньому з'явилися перші зірки, в їхніх ядрах почали з'являтися важчі елементи - водень, гелій, вуглець, аж до заліза. Коли зірки вмирають, вони вибухають, викидаючи хімічні елементи у космос, а з них утворюються нові зірки. Чим пізніше утворюється зірка, тим більше у ній металів. Тобто більш висока металевість притаманна молодішим зіркам. Енергійні вибухи наднових зірок також утворюють більш важкі метали, такі як золото, срібло та уран. Дитячі зірки потім беруть ці елементи, коли формуються. Орбіти зірок відрізняються, оскільки вони рухаються навколо центру галактики", - розповів Ханс-Вальтер Рікс з німецького Інституту астрономії Макса Планка.

Коли вдається виявити зірки з подібним складом, які рухаються схожими орбітами, резонно припустити, зауважують вчені, що вони існують разом вже тривалий час.

"13-мільярдна історія Чумацького Шляху - це гігантська смачна головоломка, яку необхідно реконструювати за сучасним станом галактики. Ці пучки зірок, які утворилися в ранньому Всесвіті, були не повноцінними галактиками, а їх насінням. У дитинстві Чумацького Шляху три або чотири насіння злилися разом, щоб утворити ядро того, що стане нашою рідною галактикою", - пояснює Рікс.

Захоплююче відкриття викликає багато питань, які вчені сподіваються дослідити. Серед них - просторовий розподіл зірок, особливі коефіцієнти чисельності і т. ін.

"І, мабуть, найскладніше, чи можуть вони привести нас до тих зірок - менших, тьмяніших, яких важче знайти. Отже, стародавнє серце Чумацького Шляху може виявитися надзвичайно багатим на відповіді про нашу галактичну історію", - констатував астроном.