До Землі летить останній у цьому році астероїд

Завтра, 30 грудня, до Землі наблизиться астероїд, який виявиться останнім у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA.

За повідомленням вчених, цей астероїд має діаметр 16 метрів, тобто астрофізики порівнюють його з невеликим будинком.

"Пролетить цей космічний "камінь", якому дали назву 2022 YG5, на відстані понад 3 млн кілометрів від Землі, тож, він не несе жодної загрози для нашої планети", - відзначає NASA.

Крім того, вчені розповіли, що на початку 2023 року, а саме у перші дні січня, до Землі наблизяться відразу чотири астероїди:

1 січня повз Землю пролетить астероїд 2022 YR1 діаметром 22 метри, він зблизиться з планетою на відстань 6,2 млн кілометрів;

2 січня очікується зближення відразу з трьома астероїдами: один з них має діаметр 23 метри, обидва пролетять на відстані відповідно 3,7 та 4,2 млн кілометрів від планети; діаметр третього оцінюється в 13 метрів, він пролетить з відривом 2,9 млн кілометрів від Землі.

Для порівняння NASA нагадує, що середня відстань між Землею та Місяцем становить близько 239 000 миль (385 тисяч кілометрів).