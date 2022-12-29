К Земле летит последний в этом году астероид

Завтра, 30 декабря, к Земле приблизится астероид, который окажется последним в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA.

По сообщению ученых, этот астероид имеет диаметр 16 метров, то есть астрофизики сравнивают его с небольшим домом.

"Пролетит этот космический "камень", которому дали название 2022 YG5, на расстоянии более 3 млн километров от Земли, поэтому он не несет никакой угрозы для нашей планеты", - отмечает NASA.

Кроме того, ученые рассказали, что в начале 2023 года, а именно в первые дни января, к Земле приблизятся сразу четыре астероида:

1 января мимо Земли пролетит астероид 2022 YR1 диаметром 22 метра, он сблизится с планетой на расстояние 6,2 млн километров;

2 января ожидается сближение сразу с тремя астероидами: один из них имеет диаметр 23 метра, оба пролетят на расстоянии соответственно 3,7 и 4,2 млн километров от планеты; диаметр третьего оценивается в 13 метров, он пролетит на расстоянии 2,9 млн километров от Земли.

Для сравнения NASA напоминает, что среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 239 000 миль (385 тысяч километров).