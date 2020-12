От землетрясения в Хорватии пострадали десятки человек, погиб 12-летний ребенок

В результате сегодняшнего мощного землетрясения в хорватском городе Петриня погиб 12-летний ребенок. Десятки людей в результате подземных толчков получили травмы.

Об этом сообщают телеканал N1 портал Total Croatia News.

По последним данным, в городе Петриня, вблизи которого находился эпицентр землетрясения, пострадали по меньшей мере 20 человек. Двое пострадавших получили серьезные травмы, остальные - легкие.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab