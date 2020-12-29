Землетрясения в Хорватии: рекомендации посольства для украинцев

Фото: последствия землетрясения в Хорватии (twitter.com _antens)

В Хорватии за последние два дня произошли несколько мощных землетрясений. Из-за вероятности новых толчков посольство Украины в Хорватии дало рекомендации украинским гражданам.

Об этом говорится на странице украинского посольства в Facebook.

Украинцам рекомендуют внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии сейсмологической ситуации в Хорватии.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

В случае повторного толчка, отметили в посольстве, нужно будет немедленно покинуть здания, но не пользоваться лифтом. Стоит также избегать нахождения возле линий электропередач и деревьев.

"Наш телефон, в случае чрезвычайной ситуации +385916051010", - добавили в посольстве.

Напомним, вчера центральную часть Хорватии всколыхнуло мощное землетрясение. Мощные подземные толчки повлекли разрушения в нескольких городах страны.

Как писало РБК-Украина, еще одно землетрясение в Хорватии произошло сегодня, 29 декабря. В результате подземных толчков часть Загреба осталась без света.