Від землетрусу в Хорватії постраждали десятки людей, загинула 12-річна дитина

Фото: наслідки землетрусу в Хорватії (twitter.com _antens)

В результаті сьогоднішнього потужного землетрусу в хорватському місті Петриня загинула 12-річна дитина. Десятки людей в результаті підземних поштовхів травмувалися.

Про це повідомляють телеканал N1 та портал Total Croatia News.

За останніми даними, у місті Петриня, поблизу якого залягав епіцентр землетрусу, постраждали щонайменше 20 людей. Двоє постраждалих отримали серйозні травми, решта - легкі.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab — IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020

Це тільки ті, якого доставили в лікарню міста Сісак. Постраждалих також направляють до лікарень Загреба.

Інформацію про загибель 12-річної дівчинки підтвердив мер міста Дарінко Думбович.

Нагадаємо, сьогодні Хорватію сколихнув потужний землетрус. Найбільше від підземних поштовхів постраждало місто Петриня, але руйнування сталися й у Загребі.

Додамо, посольство України дало рекомендації українським громадянам, які перебувають в Хорватії. Українцям рекомендують залишити будівлі та уникати дерев у разі нових підземних поштовхів.