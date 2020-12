Від землетрусу в Хорватії постраждали десятки людей, загинула 12-річна дитина

В результаті сьогоднішнього потужного землетрусу в хорватському місті Петриня загинула 12-річна дитина. Десятки людей в результаті підземних поштовхів травмувалися.

Про це повідомляють телеканал N1 та портал Total Croatia News.

За останніми даними, у місті Петриня, поблизу якого залягав епіцентр землетрусу, постраждали щонайменше 20 людей. Двоє постраждалих отримали серйозні травми, решта - легкі.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab