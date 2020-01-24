В Израиле арестовали подозреваемого в покушении на Путина

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Мужчину арестовали, а потом Окружной суд в Иерусалиме его отпустил

В Израиле арестовали и освободили из-под стражи молодого жителя столицы, задержанного по подозрению в намерении убить президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как отмечается, Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем".

Сообщается, что мужчина спросил полицейскую, не приехал ли Путин. Сотрудница полиции ответила, что еще не прибыл, и спросила, почему этот вопрос так интересует мужчину. В ответ она услышала: "Хочу его убрать" - и тут же связалась с начальством, запросив санкцию на задержание. Это произошло 22 января. В тот день суд его арестовал.

23 января мировой суд в Иерусалиме удовлетворил ходатайство полиции, продлив арест подозреваемого на сутки. Однако его адвокат обжаловал решение в окружном суде, потребовав освободить своего доверителя сразу после отбытия президента РФ из Израиля. Суд отпустил мужчину.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробно об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани.

РБК-Украина писало, что 7 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".