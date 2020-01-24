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Назван соперник и дата следующего боя Усика

Новости » Спорт     24.01.2020 - 15:16
Назван соперник и дата следующего боя Усика
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

В случае победы Усик может встретиться с Джошуа

Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дериком Чисорой состоится 28 марта в Лондоне. Об этом сообщил британский промоутер Эдди Херн, передает профильный сайт boxingnews24.com.

По словам британского промоутера Эдди Херна, в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик - Чисора. Надеемся, он состоится на арене O2 в Лондоне. Затем Диллиан Уайт подерется 18 или 25 апреля. В период с мая по июнь свой бой проведет и Энтони Джошуа. У нас есть даты 23 и 30 мая, а также 6 июня. Я говорил Усику, что ситуация такая, что он сначала получит Чисору, а затем Джошуа. Энтони этому рад. Александр тоже доволен таким раскладом. Нам нужно было определиться с датой поединка против Чисоры. Для нас 28 марта кажется идеальным вариантом", - сказал Эдди Хирн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Александр Усик может получить чемпионский пояс WBO Энтони Джошуа без боя с ним. По данным СМИ, Джошуа может добровольно отдать пояс WBO Усику, который может в поединке с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером провести первую защиту. Добровольная передача титула объясняется тем, что британец и украинец сотрудничают с промоутерской компанией Эдди Херна.

Ранее в декабре WBO потребовала от Джошуа провести незамедлительный бой с Усиком. Организация требует, чтобы бой состоялся в течение 180 дней и предлагает обеим командам уже начинать переговоры.

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